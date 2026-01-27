Tony Pitony, noto artista emergente, ha riscosso grande successo nonostante il rifiuto di X Factor Italia nel 2020. Con un seguito crescente e collaborazioni di rilievo, rappresenta un esempio di talento che supera le delusioni iniziali. La sua carriera testimonia come la determinazione possa aprire nuove strade nel panorama musicale italiano.

Tony Pitony, o TonyPitony tutto attaccato, è l’artista cavallo pazzo del momento: trovare un biglietto per un suo concerto (affollatissimo di vip) è una impresa impossibile, ha firmato la sigla del Fantasanremo, ma nel 2020, quando partecipò alle audizioni di XF Italia si beccò tre no: da Manuel Agnelli, Emma ed Hell Raton, che lo guardarono come un marziano appena sbarcato sul pianeta Terra. L’unico che intravide in lui un preparatissimo musicista dietro la maschera – già allora si presentava con la parrucca di Elvis – fu Mika. Cantò una sua versione strampalata di Hallelujah e tra le facce shifate dei giudici, Mika pronosticò: “Lui canta molto bene, come se ti stessi inascondendo ma fossi un ‘professionale’ che ha lavorato tanto”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tony Pitony, il fenomeno che tutti vogliono. Ma che X Factor scartò

L'estate a Cortona si arricchisce con Tony Pitony, il noto influencer dei social media.

Tony Pitony è un artista emergente che ha catturato l’attenzione del web grazie alla sua musica originale e fuori dagli schemi.

