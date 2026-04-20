Domenica mattina a Bergamo, nel quartiere di Loreto, un neonato di pochi giorni è stato trovato nella “Culla per la vita” posta davanti alla sede della Croce Rossa. Dopo aver udito un vagito e attivato l’allarme, i soccorritori sono intervenuti immediatamente, trasferendo il bambino in condizioni considerate buone. I volontari hanno dichiarato di aver trattato il neonato come un proprio figlio, sottolineando la rapidità dell’intervento.

Un vagito, un allarme, poi l’intervento immediato dei soccorritori. È successo domenica mattina a Bergamo, nel quartiere di Loreto, dove un neonato di pochi giorni è stato lasciato nella “ Culla per la vita ” collocata davanti alla sede della Croce Rossa. Il sistema di sensori collegato al 118 si è attivato alle 9.15 e nel giro di meno di un minuto gli operatori sono intervenuti, trovandosi davanti il neonato. Il bambino, poi chiamato Pietro, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII: sta bene, ha un peso nella norma e ha subito mangiato. Accanto a lui, una breve lettera anonima, poche righe scritte a penna: parole di amore e di rinuncia, che parlano di un futuro che la madre, in questo momento, non può garantire.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Neonato lasciato nella Culla per la vita: salvato e in buone condizioni. I soccorritori: “Come un figlio”

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