Guardiani di laghi e fiumi | Lotta contro i bracconieri
I guardiani di laghi e fiumi di Lecco hanno intercettato un gruppo di bracconieri che tentava di pescare illegalmente nel lago di Como. La loro azione ha evitato la cattura di numerosi pesci protetti e ha garantito la sicurezza degli appassionati di pesca, circa 6.000 ogni anno, che arrivano da tutta Italia e anche dall’estero. Questi volontari, spesso impegnati a vigilare sui corsi d’acqua locali, si sono trovati faccia a faccia con chi viola le norme ambientali.
Sono i protettori dei pesci e i guardiani di laghi, fiumi e torrenti lecchesi. Ma sono anche i difensori dei quasi 6mila appassionati di pesca che ogni anno arrivano da tutta Italia e a volte da tutta Europa sul lago di Como, gli altri laghi, l'Adda e i diversi corsi d'acqua del territorio provinciale. Sono i pescatori del Nucleo di vigilanza della Fipsas di Lecco, la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea provinciale, guidati dal comandate Aurelio Bertarini e dal presidente Stefano Simonetti. In un anno hanno garantito 346 servizi di vigilanza in tutti i corsi d'acqua della provincia di Lecco, fermato e multato 84 pescatori di frodo e effettuato una dozzina di sequestri di materiale illegale, tra reti, canne da pesca, barche.
Inquinanti eterni, test in fiumi e laghi. Tracce di Pfas, dati entro la norma
Recenti analisi delle acque lombarde hanno rilevato tracce di Pfas, gli inquinanti eterni, senza superare i limiti stabiliti dalla normativa.
Missione natura. Tempo di bilanci per i guardiani
La Comunità montana di Morbegno ha appena fatto il punto sui risultati delle guardie ecologiche.
