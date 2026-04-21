I romani di Pizzateca secondi al Mondiale della Pizza

Pizzateca, un locale situato nella zona Casal Bertone di Roma, ha preso parte al Campionato Mondiale della Pizza. La competizione ha visto lo chef trentenne Andrea Gallizzi rappresentare il ristorante. La partecipazione si è svolta in una cornice internazionale, con numerosi concorrenti da vari Paesi. Pizzateca si è classificata al secondo posto nella competizione, attirando l’attenzione sulla scena gastronomica locale.

Pizzateca, locale romano della zona Casal bertone, ha partecipato al Campionato Mondiale della Pizza, rappresentata dallo chef trentenne Andrea Gallizzi. Non una semplice gara, ma l'evento che celebra la passione, la creatività e la tradizione di uno dei cibi più amati al mondo. Pizzaioli provenienti da ogni angolo del pianeta, infatti, si sfidano ogni anno in competizioni avvincenti che spaziano dalla pizza classica a quella in teglia, passando dalla napoletana a quella senza glutine, senza dimenticare le spettacolari esibizioni di freestyle e abilità. Il Campionato Mondiale della Pizza, quindi, non è solo una competizione, ma un momento di incontro, un'occasione per conoscere storie, tradizioni e sapori da ogni angolo del pianeta.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I romani di Pizzateca secondi al Mondiale della Pizza Notizie correlate Leggi anche: Da Novara al Campionato Mondiale della Pizza: padre e figlio conquistano la Top 30 Campionato Mondiale della Pizza: a Parma 1000 competizioni in 3 giorni (c’è anche la prova freestyle)Parma, 14 aprile 2026 – Si apre il Campionato Mondiale della Pizza, l’evento che da oltre trent’anni riunisce i protagonisti dell’arte bianca. Contenuti utili per approfondire I romani di Pizzateca secondi al Mondiale della PizzaPizzateca, locale romano della zona Casal bertone, ha partecipato al Campionato Mondiale della Pizza, rappresentata dallo chef trentenne Andrea ... iltempo.it Al via il Campionato Mondiale della Pizza 2026, evento di riferimento per il settore a livello globale In evidenzaParma - Si apre oggi la 33ª edizione del Campionato Mondiale della Pizza, l’evento che da oltre trent’anni riunisce i protagonisti dell’arte bianca. Saranno circa 700 i pizzaioli in gara, in rappresen ... gazzettadellemilia.it