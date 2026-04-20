Chirurgia senza sangue la svolta sul fegato con il robot Hemo Diss all’Istituto Pascale

Da ildenaro.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo metodo di intervento chirurgico sul fegato sta prendendo piede presso un noto istituto di ricerca e cura, grazie all’utilizzo di un robot chiamato Hemo Diss. Questa tecnologia permette di ridurre l’utilizzo di sangue durante l’operazione, offrendo maggiore precisione e un campo operatorio più pulito. Gli interventi risultano potenzialmente più brevi, con benefici evidenti rispetto alle tecniche tradizionali.

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