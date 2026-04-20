Chirurgia senza sangue la svolta sul fegato con il robot Hemo Diss all’Istituto Pascale

Un nuovo metodo di intervento chirurgico sul fegato sta prendendo piede presso un noto istituto di ricerca e cura, grazie all’utilizzo di un robot chiamato Hemo Diss. Questa tecnologia permette di ridurre l’utilizzo di sangue durante l’operazione, offrendo maggiore precisione e un campo operatorio più pulito. Gli interventi risultano potenzialmente più brevi, con benefici evidenti rispetto alle tecniche tradizionali.

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