i ragazzi le scuole e la guida sicura osservatorio e aspi per gli studenti

Un nuovo progetto mira a sensibilizzare gli studenti sull'importanza di una guida sicura, coinvolgendo scuole e associazioni di settore. Attraverso un osservatorio dedicato, si cerca di promuovere la consapevolezza tra i giovani, sottolineando come il rispetto delle regole e l’attenzione alla strada siano fondamentali anche in età scolastica. L’iniziativa si propone di integrare la formazione alla sicurezza stradale nel percorso educativo degli studenti.

Se la più grande sfida attuale è preservare il pensiero critico e ragionare con la propria testa, perché la testa non è un optional, non lo è nemmeno quando si è al volante. A sottolinearlo, l’iniziativa " Guidiamo usando la testa ", svoltasi ieri al liceo milanese Schiaparelli–Gramsci, proprio con l’obiettivo di ricordare l’importanza dell’educazione alla sicurezza stradale e della guida responsabile, soprattutto tra i giovani. Un incontro che nasce dal progetto promosso da Osservatorio for independent thinking e Autostrade per l’Italia, nelle scuole secondarie superiori, con l’obiettivo di responsabilizzare la popolazione, partendo dai più giovani, nell’acquisire l’abitudine a perseguire la sicurezza alla guida e maturare la consapevolezza dei rischi prodotti da condotte sconsiderate.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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