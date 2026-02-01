Obesità infantile l’OMS lancia l’allarme | 188 milioni di studenti in sovrappeso nel 2025 Arrivano nuove linee guida per le scuole

L’Organizzazione mondiale della sanità avverte: entro il 2025, 188 milioni di studenti in tutto il mondo saranno in sovrappeso o obesi. La situazione è ormai fuori controllo e le nuove linee guida per le scuole puntano a intervenire subito. Oggi, i numeri sono più alti che mai e coinvolgono un bambino su dieci in età scolare.

L'obesità infantile ha raggiunto nel 2025 una soglia critica senza precedenti. Un bambino su dieci in età scolare soffre di problemi legati al peso eccessivo, secondo i dati diffusi dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il numero complessivo di studenti in sovrappeso è salito a 188 milioni a livello globale, superando per la prima volta nella storia il totale dei bambini sottopeso. L'inversione di tendenza segna un cambiamento epocale negli equilibri nutrizionali mondiali e spinge l'OMS a intervenire con misure strutturali mirate agli ambienti scolastici. Le abitudini alimentari si formano durante l'infanzia e l'adolescenza, periodi in cui gli studenti trascorrono una parte significativa della giornata in contesti educativi.

