Il Comune di Palermo lancia il programma Noi ci siamo oggi per combattere l’abbandono scolastico e le dipendenze tra i giovanissimi. L’iniziativa, che coinvolge 16 istituti della città, punta a trasformare gli studenti in guide per i compagni più piccoli attraverso un modello di educazione tra pari. L’operazione nasce dalla collaborazione tra l’assessorato all’Istruzione, nello specifico tramite l’Ufficio Scuole dell’obbligo e contrasto alla dispersione scolastica, e l’Ufficio del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il coordinamento tecnico è affidato all’IC Scelsa, che agisce come scuola capofila. Le risorse finanziarie che rendono possibile questo percorso provengono da fondi specificamente destinati alla promozione della legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo: 16 scuole contro le droghe, studenti guida per i pari

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