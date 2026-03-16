Tabellone Masters 1000 Miami 2026 | il percorso di Jannik Sinner verso la finale Inizio soft per l’azzurro

Da webmagazine24.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è stato pubblicato il tabellone del Masters 1000 di Miami 2026, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz come principali teste di serie, rispettivamente numero 2 e 1. Sinner, reduce dalla vittoria a Indian Wells, affronta il torneo con un inizio soft, mentre Alcaraz si prepara a difendere il suo ruolo di favorito. Il percorso del tennista italiano si prospetta impegnativo, con match nella fase iniziale da affrontare con attenzione.

Nel pomeriggio odierno è stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Miami che vedrà Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rispettivamente testa di serie numero 1 e 2 del seeding, con il tennista azzurro che viene dalla vittoria ad Indian Wells e vorrà bissare il successo in California. Forfait dell’ultima ora per il serbo Novak. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Sinner vince a Wimbledon, Pellegrini travolta dai social, sbotta: “Sono molto umile e coerente. Voi state molto. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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