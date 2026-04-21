I ponti di luce che appaiono solo se ci si muove insieme | la magia di Plenitude al Fuorisalone

Durante la Milano Design Week 2026, un’installazione si distingue per il suo approccio interattivo, coinvolgendo i visitatori in un’esperienza sensoriale unica. Situata presso la torneria di via Tortona, l’opera si basa su un sistema che genera luci e suoni in risposta ai movimenti delle persone. L'installazione invita a muoversi e a condividere lo spazio, creando effetti visivi che si attivano solo con il coinvolgimento collettivo.

Plenitude partecipa alla Milano Design Week 2026 con un’installazione alla torneria Tortona che mette in relazione il comportamento dei visitatori con la produzione di luce e suono. L’iniziativa, intitolata Superlinks, esplora il legame tra le azioni individuali e l'impatto collettivo attraverso.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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