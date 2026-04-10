Giethoorn il villaggio da fiaba senza strade | ci si muove in barca tra canali e ponti in legno

Giethoorn è un villaggio nei Paesi Bassi noto per l'assenza di strade e auto, dove le persone si spostano esclusivamente in barca lungo i canali che attraversano il paese. Le case sono circondate da giardini fioriti e collegati da ponti in legno, creando un paesaggio da cartolina. Questa caratteristica rende il villaggio un luogo unico e facilmente riconoscibile, attirando turisti da tutto il mondo.

Si chiama Giethoorn ed è un suggestivo villaggio nei Paesi Bassi. Definito la Venezia Verde, non ha strade o auto, qui ci si muove tra i canali in barca, ammirando giardini fioriti e suggestivi ponti in legno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giethoorn, il villaggio da fiaba senza strade: ci si muove in barca tra canali e ponti in legnoSi chiama Giethoorn ed è un suggestivo villaggio nei Paesi Bassi. Definito la Venezia Verde, non ha strade o auto, qui ci si muove tra i canali in barca, ammirando giardini fioriti e suggestivi ponti ... fanpage.it

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