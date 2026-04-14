Concerto techno a spese dei genovesi bufera su Silvia Salis È aumentato solo lo spaccio di pasticche

Dopo il concerto di Charlotte De Witte a Genova, che ha avuto un costo di 140mila euro a carico delle casse pubbliche, le polemiche continuano a susseguirsi. Le reazioni sui social si sono moltiplicate, mentre si parla di un incremento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di pasticche, nella zona interessata dall’evento. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli sulla gestione dell’organizzazione e sui costi sostenuti.

Non si sono placate le reazioni social dopo il concerto di Charlotte De Witte a Genova, costato 140mila euro delle tasche dei cittadini. Silvia Salis difende la difende la spesa, facendo un conto approssimativo, calcolando sulle presenze (ventimila persone stimate, anche se i vecchi genovesi sostengono che piazza Matteotti possa contenerne a malapena diecimila). «Solo 7 euro a persona per una vetrina mondiale. È una cifra irrisoria per un’artista di questo calibro», sostiene la sindaca dem. Salis parla in pratica di un “investimento strategico” e non “una spesa a fondo perduto”. Per chi non lo sapesse, Charlotte De Witte è una dj considerata la regina della techno.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Concerto techno a spese dei genovesi, bufera su Silvia Salis. “È aumentato solo lo spaccio di pasticche” Silvia Salis: “Io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione”Il panorama politico italiano, ancora scosso dai recenti terremoti elettorali, sembra aver trovato una nuova, inaspettata protagonista capace di... Leggi anche: Silvia Salis amplia l’orizzonte: ‘Io l’anti-Meloni? Se me lo chiedessero lo prenderei in considerazione’