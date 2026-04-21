I negoziati Usa-Iran slittano a domani ma è giallo sulla delegazione iraniana e Vance ancora alla Casa Binaca Trump e la minaccia sul cessate il fuoco – La diretta
Nel 53esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, i negoziati tra Washington e Teheran sono stati rinviati a domani. La delegazione iraniana non è ancora arrivata e il vicepresidente americano JD Vance si trova ancora presso la residenza ufficiale. Donald Trump ha emesso un ultimatum agli ayatollah, mentre il governo statunitense ha annunciato la ripresa delle trattative nel prossimo futuro.
Nel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atteso a Islamabad per riprendere i negoziati nell’ultimo giorno dell’ultimatum di Donald Trump agli ayatollah. Intanto alcune compagnie aeree hanno cominciato ad aumentare i prezzi dei biglietti per i rincari del cherosene. E il presidente Usa sostiene che i siti nucleari di Teheran sono ormai quasi completamente distrutti ed è difficile riesumarli. Intanto in America prede piede una teoria del complotto che ritiene falso l ‘attentato che ha subito Trump in Pennsylvania: tra i Maga ora si pensa che servisse a far vincere le elezioni al tycoon per poter scatenare la guerra.🔗 Leggi su Open.online
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