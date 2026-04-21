I negoziati Usa-Iran slittano a domani ma è giallo sulla delegazione iraniana e Vance ancora alla Casa Binaca Trump e la minaccia sul cessate il fuoco – La diretta

Nel 53esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, i negoziati tra Washington e Teheran sono stati rinviati a domani. La delegazione iraniana non è ancora arrivata e il vicepresidente americano JD Vance si trova ancora presso la residenza ufficiale. Donald Trump ha emesso un ultimatum agli ayatollah, mentre il governo statunitense ha annunciato la ripresa delle trattative nel prossimo futuro.