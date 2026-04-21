I colloqui tra Stati Uniti e Iran sono di nuovo in stallo dopo un incontro tra le delegazioni a Islamabad. Al momento, non ci sono sviluppi concreti e la situazione rimane incerta. Le trattative, che erano riprese, sembrano aver subito un nuovo rallentamento, lasciando il futuro delle discussioni ancora aperto. La questione più delicata riguarda le attività nello stretto di Hormuz, un punto centrale delle discussioni tra le due parti.

In bilico i negoziati tra Usa e Iran: Teheran non risponde sulla partecipazione ai colloqui e Vance ancora non è partito per Islamabad. Tutto fermo, ma tutto in divenire. I negoziati tra Usa e Iran restano avvolti dal mistero. Perché ora lo stesso incontro delle delegazioni a Islamabad è tornato in bilico. La partenza del vicepresidente Usa e capo della delegazione statunitense, JD Vance, è stata rinviata. Anzi, sospesa, come viene comunicato da fonti vicine al dossier al New York Times. Ma non cancellata, perché l’ipotesi che parta verso il Pakistan non è esclusa. La sospensione è dovuta al fatto che l’Iran non ha ancora confermato la sua presenza ai colloqui.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - I negoziati tra Usa e Iran tornano in bilico: braccio di ferro sullo Stretto di Hormuz

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