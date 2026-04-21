I Mondiali di Motocross si svolgeranno regolarmente a Montevarchi

Il prossimo Gran Premio d’Italia di motocross si terrà come previsto sul circuito di Miravalle, a Montevarchi. L’evento è confermato per il calendario ufficiale e si svolgerà nella data stabilita. La manifestazione vedrà la partecipazione di piloti provenienti da diverse regioni e sarà aperta al pubblico. La gara si svolgerà senza modifiche rispetto alle programmazioni precedenti.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Il Gran Premio d’Italia di motocross si svolgerà regolarmente sul circuito di Miravalle, a Montevarchi. Dopo settimane di incertezze e indiscrezioni legate ad alcune difficoltà organizzative dell’impianto, è arrivata la conferma ufficiale: la tappa italiana del mondiale MXGP è confermata per il fine settimana del 20 e 21 giugno 2026. Nei mesi scorsi erano emerse alcune criticità legate all’adeguamento della struttura agli standard sempre più elevati richiesti dal mondiale, sia sul piano tecnico che amministrativo. Una situazione che aveva alimentato dubbi e voci su una possibile cancellazione dell’evento, soprattutto in occasione degli ultimi appuntamenti del calendario internazionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I Mondiali di Motocross si svolgeranno regolarmente a Montevarchi MXGP Andalucia - SPAIN 2026 | Motocross World Championship by Jaume Soler Notizie correlate Dua Lipa e Callum Turner, le nozze si svolgeranno in Italia: l’indiscrezioneFiori d’arancio Made in Italy per Dua Lipa e Callum Turner? Sembrerebbe proprio di sì. Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, ecco gli impianti dove si svolgeranno le gare Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mondiale Motocross 2026 - Mondiale Motocross 2026 - Trentino: MXGP (gara 2) - Video; Mondiale di Motocross a Riola Sardo: la sabbia sarda torna capitale del motocross internazionale (video); MXG26P #5 Trentino QUALIFYING RACE. Gemelli Coenen all’ombra delle Dolomiti, ma attenzione... [VIDEO]; MXGP, Lucas Coenen fa doppietta a Riola Sardo e allunga nel Mondiale. Forato a ridosso della top5. Tornano le corse di moto, ma quelle con le moto vereDopo una pausa di qualche settimana venerdì riprende il campionato di Superbike – che è molto diverso dalla MotoGP, e ora la soffre un po' ... ilpost.it Conto alla rovescia per il Gp del Trentino di motocrossLa gara, quarto appuntamento del mondiale, si disputerà al crossodromo di Pietramurata nel fine settimana del 18 e 19 aprile ... rainews.it Buongiorno da i mondiali di motocross riola sardo noi iniziamo facebook