Olimpiadi Milano-Cortina ecco gli impianti dove si svolgeranno le gare

Questa mattina sono stati presentati gli impianti dove si svolgeranno le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. I lavori sono già avviati e gli organizzatori promettono strutture moderne e pronte per l’evento. La sfida ora è rispettare i tempi e consegnare tutto in tempo. I cittadini aspettano di vedere le piste e gli stadi pronti per ospitare atleti e pubblico da tutto il mondo.

Non solo un grande evento sportivo. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 rappresentano una straordinaria vetrina e un'opportunità di sviluppo e innovazione per il nostro Paese. Un ruolo fondamentale lo avranno gli impianti sportivi, chiamati ad ospitare atleti e appassionati da tutto il mondo. Tra nuove costruzioni e ristrutturazioni, i lavori si sono protratti fino all'ultimo, cercando di valorizzare al meglio gli splendidi scenari naturali in cui si svolgeranno i Giochi. Si tratterà di un'Olimpiade «diffusa», per la prima volta nella storia distribuita su oltre 22mila chilometri quadrati e tre regioni per le sedi di gara – Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige –, coinvolgendo città metropolitane, valli alpine e località storiche dello sport invernale.

