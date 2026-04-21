Sono ottantotto le produzioni premiate dall’edizione 2025 di " Mieli dei Parchi della Liguria ". Le tre apine d’oro, il riconoscimento più prestigioso, sono state assegnate a 11 mieli. Nessuno di loro è del Parco Montemarcello Magra Vara. In compenso, però, la sua produzione si colloca al secondo posto della classifica con 18 mieli premiati (con una o due apine). A precederlo c’è solo il Parco del Beigua (22 premi); a seguirla tutti gli altri: Aveto (15), Portofino (13), Antola (10), Cinque terre (5), Piana Crixia (3), Alpi Liguri (2). Quanto alle varietà, la più rappresentata in Liguria è la Millefiori con 45 campioni premiati, di molto superiore a Castagno (14), Acacia (11) e altre.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I migliori mieli dei parchi liguri. In vetrina diciotto prodotti locali

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