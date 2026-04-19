Premiati i migliori mieli parchi della Liguria ecco quali sono

Gli apicoltori dei Parchi della Liguria hanno ottenuto 88 riconoscimenti al Concorso ‘Mieli dei Parchi della Liguria’, conclusosi domenica 19 aprile a Sassello presso la Casa del Parco del Beigua, che ha coordinato l’evento del 2025. La manifestazione ha visto premiate diverse tipologie di miele provenienti dalla regione, confermando la qualità dei prodotti locali. La premiazione ha coinvolto numerosi apicoltori e produttori di miele della zona.

Gli apicoltori dei Parchi della Liguria si confermano produttori di eccellenza, con ben 88 mieli premiati al Concorso ‘Mieli dei Parchi della Liguria’, che si è concluso domenica 19 aprile a Sassello presso la Casa del Parco del Beigua che ha coordinato l’edizione 2025.Sono state davvero tante.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Parchi e riserve naturali regionali spengono 30 candeline: ecco quali sonoUn anniversario che diventa occasione per rinnovare l’impegno verso la tutela e la valorizzazione di un patrimonio prezioso di biodiversità, cultura... Parchi e riserve naturali regionali spengono 30 candeline: ecco quali sono e come si festeggeràUn anniversario che diventa occasione per rinnovare l’impegno verso la tutela e la valorizzazione di un patrimonio prezioso di biodiversità, cultura...