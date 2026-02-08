Michael Jackson torna a Firenze lo spettacolo dedicato al Re del Pop

A Firenze torna “Human Nature Live Show”, il tributo a Michael Jackson che aveva già fatto registrare il tutto esaurito due anni fa. Questa sera, il pubblico fiorentino potrà di nuovo rivivere le hit del Re del Pop, con uno spettacolo che promette emozioni intense e grande energia. I biglietti sono andati rapidamente esauriti, segno che l’interesse per il mito di Jackson resta forte anche a distanza di anni.

Firenze, 8 febbraio 2026 - Dopo il tutto esaurito di due anni addietro, torna a Firenze "Human Nature Live Show", il tributo a Michael Jackson di maggior prestigio a livello mondiale. Appuntamento martedì 10 febbraio al Teatro Cartiere Carrara. I biglietti (posti numerati da 36 a 58 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita). "Human Nature Live Show" è la più grande produzione dedicata a Michael Jackson. Nato 14 anni fa, lo spettacolo schiera talentuosi musicisti, ballerini e coristi, con la partecipazione straordinaria di Miguel Concham, "frontman dalla sorprendente somiglianza vocale con Michael Jackson", l'unico artista capace di ricreare l'arte e l'universo musicale del Re del Pop.

