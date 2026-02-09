Michael Jackson | torna a Firenze il più acclamato spettacolo dedicato al Re del Pop
Firenze riaccoglie il suo tributo più famoso a Michael Jackson. Dopo due anni, il “Human Nature Live Show” torna a calcare il palco della città, attirando ancora una volta un pubblico entusiasta. Lo spettacolo, considerato il più acclamato a livello mondiale, ha registrato il tutto esaurito già prima dell’apertura. I fan si preparano a rivivere le emozioni di un concerto dedicato al Re del Pop, con coreografie e musica che riproducono fedelmente gli spettacoli di Jackson.
Dopo il tutto esaurito di due anni addietro, torna a Firenze “Human Nature Live Show”, il tributo a Michael Jackson di maggior prestigio a livello mondiale. Appuntamento martedì 10 febbraio al Teatro Cartiere Carrara.I biglietti (posti numerati da 36 a 58 euro) sono disponibili sul sito del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
