I ladri rubano in casa del poliziotto durante il suo funerale

Durante il funerale di un poliziotto di 55 anni a Nettuno, alcuni ladri sono entrati nella sua abitazione e hanno rubato oggetti di valore. La famiglia e i colleghi sono rimasti scioccati dall’accaduto, avvenuto mentre si svolgeva la cerimonia funebre. La scoperta del furto è stata fatta poco dopo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

I ladri svaligiano la casa del poliziotto durante il suo funerale. E’ una storia triste di sciacallaggio quella che arriva da Nettuno in quello che doveva essere un giorno di cordoglio per la morte di Tommaso Alessi, poliziotto di 55 anni deceduto dopo una breve malattia.Tommaso Alessi, in forza.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nettuno, ladri svaligiano casa del poliziotto durante il suo funerale Profanata casa di un poliziotto durante il suo funerale A NettunoDi seguito il comunicato: Esistono confini che nemmeno la peggiore criminalità dovrebbe osare valicare. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Malesia, rapina lampo a Kuala Lumpur: i ladri rubano 15 kg d'oro in appena due minuti; Torino, scia di furti d'auto: nel mirino il deposito Gerbido e i concessionari; Ladri di bistecche, finti clienti rubano chili di carne al ristorante. Restituite tutto per una cena benefica; Poggiomarino, ladri rubano parte dell’oro votivo di Sant’Antonio. Livorno, ladri scatenati: rubano pure in due studi legaliLIVORNO. Hanno tentato di rubare in vari studi legali della città. Ladri scatenati nelle scorse notti, durante le quali i malviventi sono entrati in diversi studi professionali dove lavorano avvocati ... msn.com Contrada, non bastano i disagi sulla Sp88: i ladri rubano le batterie dei semafori mobiliCONTRADA- Sul tratto della Sp 88 di Contrada come se non bastassero i disagi e il passaggio di mezzi pesanti nonostante il divieto ci si mettono ora anche i ladri. Cosa c’entrano i furti con il cantie ... irpinianews.it Ladri di Prosecco si intrufolano nella scuola di musica dopo il concerto e rubano le bottiglie. Secondo episodio in un mese - facebook.com facebook Malesia, rapina lampo a Kuala Lumpur: i ladri rubano 15 kg d'oro in appena due minuti x.com