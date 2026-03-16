Cannara quarta sconfitta di fila

Nel match tra Camaiores e Cannara, la squadra ospite ha subito la quarta sconfitta consecutiva. La formazione di casa ha ottenuto una vittoria per 2 a 0, con i gol segnati da Ficini e Bartelloni A. Durante la partita, sono scesi in campo i giocatori Di Biagio, Tavernini, Raineri, Remedi, Diana, Marcucci, Nieri, Bongiorni e Magazzu.

CAMAIORE 2 CANNARA 0 CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Raineri, Remedi, Diana,Ficini, Bartelloni A., Marcucci, Nieri, Bongiorni, Magazzu. A disp: Pierallini, Velani, Accorsini, Macchi, Bertellotti, Barteloni L., Grilli, Luciani, Ferracuti. All. Turi CANNARA: Vassallo, Vergara Melgar, Mancini, Fumanti, Schvindt, Gueye, Ngazale, Fracassini, Leveh, Farneti, mancini R.. A disp: Di Vincenzo, Labonia, Montero, Cardoni, Porzi, Bosco, Iacullo, Roselli, Coviello. All. Armillei Arbitro: El Amil di Nichelino (Mariut di Asti e Muca di Alessandria). Marcatori: 39’pt Buongiorni, 44’st Nieri Note: spettatori 200 circa. Recupero: pt 1’, st 4’. CANNARA - Il Cannara dice addio alla serie D. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cannara, quarta sconfitta di fila Articoli correlati Per il Lecce quarta sconfitta di fila e la classifica non lascia più alibiMILANO – Sconfitta di misura, partita decisa da un calciatore entrato dalla panchina, prestazione condizionata da una evidente impotenza sul piano... L’Italia femminile è in un tunnel: quarta sconfitta di fila con la Svezia, sogni svanitiLa skip Stefania Constantini, la vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, la second Marta Lo Deserto e la third Elena Mathis rimangono al palo: ultimo... Una selezione di notizie su Cannara quarta sconfitta di fila Cannara, quarta sconfitta di filaCAMAIORE 2 CANNARA 0 CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Raineri, Remedi, Diana,Ficini, Bartelloni A., Marcucci, Nieri, Bongiorni, Magazzu. A disp: Pierallini, Velani, ... lanazione.it DR1, l’Editec Cannara cade in casa contro Rieti 65-82Al rientro in campo, l’Editec prova il tutto per tutto per rientrare in partita. Nonostante ciò, Rieti fa buona guardia, mantiene un distacco cospicuo sui padroni di casa e si porta a casa i due punti ... assisisport.it