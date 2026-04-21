I giovani disegnano il futuro di Ca’ di Mezzo | concluso il progetto Luoghi d’Acqua Paesaggi da Vivere

Gli studenti del comprensivo di Tribano hanno presentato i loro elaborati all’Oasi di Codevigo alla presenza di Regione e ANBI: un percorso tra bonifica, sostenibilità e turismo slow per riscoprire il valore del territorio.Il paesaggio veneto non è un dato di natura, ma il risultato di un dialogo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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