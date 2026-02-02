Parco Urbano il laghetto torna a vivere dopo l' alluvione | approvato il progetto da mezzo milione finanziato da La7

Il cuore verde di Forlì, il parco urbano "Franco Agosto", si prepara a chiudere una delle ferite più profonde lasciate dall'alluvione del maggio 2023. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo da 500mila euro per il ripristino del laghetto e delle aree limitrofe di via Fiume Montone e ora si apre la gara pubblica per decidere chi si occuperà dei lavori. L'opera è interamente finanziata da La7 e del TgLa7 di Enrico Mentana, che attraverso le donazioni post-alluvione hanno permesso di coprire il mezzo milione di euro necessario. “Siamo riusciti a muoverci in parallelo con il piano di ripristino completo di tutto il parco, un altro maxi-progetto da due milioni di euro, che partirà parallelamente ai lavori del laghetto”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Petetta.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Santa Fiora investe nel rilancio del Parco di Peschiera: approvato il progetto esecutivo per il Terziere di Montecatino, segnando un passo importante per la valorizzazione degli spazi pubblici e il benessere della comunità locale.

