I giorni in cui la famiglia è unita

La scrittrice albanese Lindita Arapi descrive su The Passenger un breve periodo in cui la famiglia rimane unita. Nel suo racconto, si concentra su momenti di vicinanza condivisi tra i membri di una famiglia di emigrati, evidenziando come queste fasi siano spesso temporanee. La narrazione si focalizza su episodi specifici che rappresentano un legame stretto tra i familiari, prima di eventi che li portano a separarsi di nuovo.

La scrittrice albanese Lindita Arapi racconta su The Passenger il breve periodo cui gli emigrati tornano a casa, d'estate L’estate è il momento in cui le famiglie albanesi, frammentate dall’emigrazione, approffitanno delle vacanze per ritornare brevemente nel loro paese d’origine. La scrittrice Lindita Arapi, che è nata in Albania ma vive da anni in Germania, ha raccontato questo appuntamento importante nel nuovo numero di The Passenger, il libro-rivista dedicato ai viaggi della casa editrice Iperborea, incentrato sull’Albania. Arapi scrive che «il ritorno dell’estate è un impegno familiare non negoziabile»: è il momento in cui si cerca di mantenere i rapporti, di riallacciare quelli allentati, le donne gremita in cucina e gli uomini attorno a un tavolo a mangiare, parlare, scherzare, abbracciarsi.🔗 Leggi su Ilpost.it

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The Morrison Family

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