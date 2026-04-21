I giorni in cui la famiglia è unita

Da ilpost.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scrittrice albanese Lindita Arapi descrive su The Passenger un breve periodo in cui la famiglia rimane unita. Nel suo racconto, si concentra su momenti di vicinanza condivisi tra i membri di una famiglia di emigrati, evidenziando come queste fasi siano spesso temporanee. La narrazione si focalizza su episodi specifici che rappresentano un legame stretto tra i familiari, prima di eventi che li portano a separarsi di nuovo.

La scrittrice albanese Lindita Arapi racconta su The Passenger il breve periodo cui gli emigrati tornano a casa, d'estate L’estate è il momento in cui le famiglie albanesi, frammentate dall’emigrazione, approffitanno delle vacanze per ritornare brevemente nel loro paese d’origine. La scrittrice Lindita Arapi, che è nata in Albania ma vive da anni in Germania, ha raccontato questo appuntamento importante nel nuovo numero di The Passenger, il libro-rivista dedicato ai viaggi della casa editrice Iperborea, incentrato sull’Albania. Arapi scrive che «il ritorno dell’estate è un impegno familiare non negoziabile»: è il momento in cui si cerca di mantenere i rapporti, di riallacciare quelli allentati, le donne gremita in cucina e gli uomini attorno a un tavolo a mangiare, parlare, scherzare, abbracciarsi.🔗 Leggi su Ilpost.it

i giorni in cui la famiglia 232 unita
© Ilpost.it - I giorni in cui la famiglia è unita

The Morrison Family

Video The Morrison Family

Notizie correlate

Una comunità unita nel dolore: donati oltre 75mila euro in due giorni per i funerali della famiglia KolaPorcari (Lucca), 8 febbraio 2026 – Chi dona 50, chi 100, chi ci mette il nome, chi vuole rimanere anonimo.

Livorno unita per il pilota morto: raccolta fondi per la famigliaUn cielo nuvoloso ha fatto da sfondo a una tragedia che ha colpito il porto di Livorno questa mattina.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Famiglia nel bosco, è il giorno della Corte d'Appello. Presto in libreria il libro della madre (e forse pure un film); I figli, le crisi, la malattia: il viaggio sulla Luna che fa ogni famiglia (e i suoi lati oscuri); Famiglia nel bosco, venerdì perizie sui figli: attesa per la relazione; Famiglia nel bosco, tre ore di test per i bambini. Nonna e zia sono ripartite per l'Australia.

i giorni in cui famigliaI giorni in cui la famiglia è unitaLa scrittrice albanese Lindita Arapi racconta su The Passenger il breve periodo cui gli emigrati tornano a casa, d'estate ... ilpost.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.