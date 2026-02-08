Una comunità unita nel dolore | donati oltre 75mila euro in due giorni per i funerali della famiglia Kola

Una grande mobilitazione di solidarietà ha coinvolto la comunità di Porcari, in provincia di Lucca. In soli due giorni, sono stati raccolti oltre 75mila euro per coprire le spese dei funerali della famiglia Kola. Molti hanno contribuito con piccole o grandi somme, alcuni hanno scelto di mettere il nome, altri preferiscono restare anonimi. La generosità di tutti dimostra quanto questa tragedia abbia unito le persone nei momenti più difficili.

Porcari (Lucca), 8 febbraio 2026 – Chi dona 50, chi 100, chi ci mette il nome, chi vuole rimanere anonimo. E così, in nemmeno 48 ore, sono stati raccolti oltre 75mila euro. Una somma di denaro che servirà a coprire le spese per i funerali dei Kola, la famiglia uccisa dal monossido di carbonio a Porcari, in provincia di Lucca. A perdere la vita sono stati il padre Arti, la madre Jonida, il figlio maggiore Hajdar, 22 anni, e la minore Xhesika, di soli 15 anni. La raccolta fondi lanciata dal fratello. A lanciare la raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme è stato Durim Kola, il fratello di Arti che mercoledì 4 febbraio era entrato nella casa in via Galgani nel tentativo di salvare i suoi familiari, ma invano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una comunità unita nel dolore: donati oltre 75mila euro in due giorni per i funerali della famiglia Kola Approfondimenti su Donazioni Famiglia Kola Lutto a San Possidonio: il ricordo del bimbo Hao tra fiori e silenzi commossi, comunità unita nel dolore. Un incidente sulla ciclabile davanti al centro sportivo di San Possidonio ha strappato alla vita il piccolo Hao Zhe Hu, di appena sei anni. Dolore ai funerali di Libera Icario, morta dopo il parto: donati gli organi Si sono svolti ieri i funerali di Libera Icario, donna di 33 anni deceduta tre giorni dopo aver dato alla luce il suo bambino. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Donazioni Famiglia Kola Argomenti discussi: Suoniamole al Cancro: a Gallarate un concerto che racconta una comunità unita contro la malattia; Il vescovo ai ragazzi: Nella comunità potete sperimentare la bellezza della fraternità e la presenza reale di Gesù; Sant'Agostino ci ricorda che la vera pace non si costruisce con l’oppressione; Scuola dell’infanzia di Pettorazza: una comunità unita per difendere un presidio educativo storico. Una comunità unita nel dolore: donati oltre 75mila euro in due giorni per i funerali della famiglia KolaLa tragedia di Porcari, dove un’intera famiglia è stata uccisa dal monossido di carbonio. Lo zio Durim Kola ha lanciato una raccolta fondi per il rimpatrio delle salme in Albania dove si svolgeranno i ... lanazione.it Una comunità unita nel ricordoPorto Tolle ha commemorato la Giornata della memoria con una cerimonia solenne e partecipata, che ha visto la presenza delle istituzioni, delle forze dell’ordine e di numerose associazioni del ... polesine24.it *Tragedia a Porcari: famiglia sterminata dal monossido di carbonio* Porcari, 5 febbraio 2026 - Una famiglia originaria dell’Albania, perfettamente integrata e ben voluta nella comunità di Porcari, è stata stroncata da una tragedia: Arti Kola, 48 anni, sua moglie facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.