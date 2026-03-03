Dopo Crans Montana le posizioni che dividono e infiammano studenti genitori e docenti al Liceo Manzù

Al Liceo Manzù di Bergamo si registra un acceso scontro tra le parti coinvolte. Da un lato ci sono 130 genitori, oltre 30 docenti e più di 500 studenti, mentre dall’altro ci sono 54 tra docenti e personale Ata, insieme a un rappresentante dei genitori. La questione ha acceso un dibattito tra le diverse componenti della scuola, portando a una divisione evidente tra le parti.

Bergamo. Da una parte 130 genitori, oltre 30 docenti e più di 500 studenti, dall’altra 54 tra docenti e personale Ata, cioè i bidelli, e un rappresentante dei genitori. Si potrebbe configurare come una battaglia tra numeri quella in corso al Liceo artistico Manzù di Bergamo, dove il dirigente scolastico Cesare Emer Botti è decisamente (come si usa dire) una figura divisiva. Oggi una lettera, inviata agli Uffici scolastici competenti ma anche alla stampa: è di 130 genitori di alunni dell’istituto, che chiedono un’ispezione nella scuola, dicendosi preoccupati per le carenze in tema sicurezza e per il clima non sereno. È del 12 febbraio scorso, invece, un’altra presa di posizione: quella in sostegno al Dirigente, firmata da 54 tra docenti e bidelli, e da un rappresentante genitori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dopo Crans Montana, i docenti del liceo artistico Manzù denunciano: “Piani per la sicurezza fermi da 3 anni”Più di 30 docenti dei circa 140 del liceo Manzù il 27 gennaio scorso hanno firmato una “denuncia” all’Ufficio scolastico regionale contro il mancato...

Leggi anche: Polemiche per la sicurezza al liceo Manzù, la prova d’evacuazione a sorpresa spiazza gli studenti: “Non eravamo preparati”

Tutto quello che riguarda Dopo Crans Montana

Temi più discussi: Dopo la tragedia di Crans Montana: sono i gestori a chiedere controlli; Elsa dopo Crans-Montana, la 15enne biellese al Cto di Torino. Il direttore: Ha sorriso, e la mamma ora è felice: sarà in camera con lei; Sanzioni a 3 discoteche genovesi dopo la strage di Crans-Montana; Dopo la tragedia di Crans-Montana record di vendite per gli articoli antincendio.

Controlli serrati dopo Crans-Montana: a Bari nel mirino discoteche e locali troppo affollatiGià due provvedimenti in una settimana al Nova e al Coco Loco: Operiamo in supporto a prefettura e questura, questo ci permette di intervenire in modo più ... bari.repubblica.it

Articoli antincendio: dopo Crans-Montana è record di venditeAffari d’oro per i rivenditori in Svizzera: i sistemi d’allarme, le coperte antifuoco e gli estintori vanno a ruba ... rsi.ch

Dopo la tragedia dell’incendio di Crans-Montana, l’aiuto immediato alle vittime sarà prorogato fino alla fine di marzo. Lo ha deciso il comitato della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), che coordina l’aiuto intercantonale alle vittime. - facebook.com facebook

Bari, controlli a tappeto dopo Crans-Montana: a Mungivacca chiusa una discoteca per troppi ingressi x.com