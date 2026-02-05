VIDEO- Frati barricati nel Convento | il caso diventa nazionale

Questa mattina i frati del convento di San Francesco a Montella hanno impedito di entrare agli operai che dovevano iniziare i lavori per costruire un nuovo ospedale di comunità. La tensione tra le parti è salita di nuovo, creando una giornata di scontri e proteste nel cuore della frazione di Folloni. La situazione resta calda e nessuna delle parti sembra voler fare un passo indietro.

Un'altra giornata di tensione quella vissuta nel cuore della frazione di Folloni nel Comune di Montella, dove i frati del convento di San Francesco hanno nuovamente bloccato l'ingresso agli operai incaricati di avviare i lavori per la realizzazione di un ospedale di comunità voluto dall'Asl di Avellino e dal Comune di Montella. All'alba nella storica struttura, che secondo la tradizione risale a circa 800 anni fa e fu fondata da san Francesco d'Assisi, fra Marcus e altri religiosi hanno sbarrato con cancelli e catene l'accesso ai cantieri, impedendo alle imprese di entrare e dando così il via a un nuovo capitolo di una controversia che va avanti da mesi.

