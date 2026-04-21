I dubbi del Colle sui rimpatri L' ipotesi di un nuovo decreto

Il Presidente della Repubblica ha richiesto un'ulteriore verifica sulla norma relativa ai rimpatri presente nel Decreto sicurezza, attualmente all'esame del Parlamento. La richiesta si concentra su alcuni aspetti della legge, che il Colle intende approfondire prima di pronunciarsi definitivamente. La discussione sulla normativa riguarda principalmente le modalità di rimpatrio e le garanzie previste per i soggetti coinvolti. Non sono stati ancora annunciati eventuali cambiamenti o nuove versioni del decreto.

Il Colle chiede un supplemento di verifica sulla norma sui rimpatri contenuta del Decreto sicurezza all'esame del Parlamento. Il governo studia le opzioni per uscire dallo stallo. L'ipotesi di una correzione arriva al termine del lungo colloquio al Quirinale tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il governo starebbe lavorando ad un ventaglio di ipotesi. In ambienti della maggioranza si ragiona anche su un emendamento di modifica alla norma sugli avvocati e gli incentivi per i rimpatri, una soluzione su cui starebbero lavorando anche gli uffici del ministro per i rapporti con il parlamento Ciriani.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I dubbi del Colle sui rimpatri. L'ipotesi di un nuovo decreto Notizie correlate Dl sicurezza, ipotesi nuovo decreto per cancellare l’incentivo agli avvocati per i rimpatriUn nuovo decreto “sostitutivo” per risolvere il nodo della norma del decreto Sicurezza, finita sotto la lente del Quirinale, che prevede un incentivo... Decreto sicurezza, alta attenzione del Colle sugli incentivi agli avvocati che seguono i rimpatri volontariResta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rimpatri, alt del Colle ma il governo tira dritto. Tempi stretti per il Dl; Dl sicurezza, dubbi del Colle su incentivo per rimpatrio migranti; I dubbi del Quirinale sul decreto Sicurezza. Mantovano da Mattarella; Remigrazione per decreto? Cosa prevede l'emendamento al dl Sicurezza sul rimpatrio dei migranti con incentivi agli avvocati. I dubbi del Quirinale. Decreto sicurezza, i dubbi del Colle sull’emendamento rimpatri: cosa sta succedendoLa corsa contro il tempo nella maggioranza per non fare decadere il Decreto sicurezza dopo il muro del Colle: tutto sull’emendamento sui rimpatri assistiti Il silenzio del Quirinale non è di buon ausp ... policymakermag.it I dubbi del Quirinale sul decreto Sicurezza. Mantovano da MattarellaLa possibilità di un premio economico per chi segue pratiche di rimpatri mette a rischio la firma del presidente. La maggioranza cerca soluzioni ma il tempo stringe: la scadenza per la conversione è i ... ilfoglio.it SportMediaset. . Trevisani a Pressing non ha dubbi #SportMediaset #mediaset #pressing #chivu facebook Fabio #Capello non ha dubbi sul mercato della #Juventus: "Si sentono tanti nomi, io andrei sul sicuro: #Kim del Bayern in aggiunta a Bremer e Bernardo Silva, in scadenza col Manchester City. Il portoghese è sempre al posto giusto e a 31 anni può spostare x.com