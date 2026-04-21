I Ditelo Voi al New Troisi con Il segreto della Violaciocca

Sul palcoscenico accade talvolta qualcosa di inatteso: la realtà si incrina, si deforma, e lascia filtrare un sorriso che ha il sapore dell’assurdo. È da questa materia sfuggente che I Ditelo Voi traggono linfa per la loro black comedy, “Il segreto della Violaciocca”, in scena al New Teatro.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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I Ditelo Voi Official. . ...e tra una cassetta di sicurezza e l'altra hanno organizzato anche una partita di calcetto. ~~~~~ #iditelovoi #bangbank #rapina #banca #ostaggi facebook