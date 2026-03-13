Dirotta sul nulla | i Ditelo Voi protagonisti all' Auditorium di Sant' Alfonso
Appuntamento con "Dirotta sul nulla", lo spettacolo teatrale in programma all'Auditorium Sant'Alfonso di Pagani, in provincia di Salerno. L'opera porta sul palco la nuova produzione interpretata dal trio comico campano. La formazione teatrale I Ditelo Voi, composta da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante, porta in scena un testo scritto e diretto congiuntamente a Francesco Prisco. La trama si sviluppa a partire dall'incontro di tre individui sconosciuti all'interno di una stanza d'ospedale. Dopo aver stretto amicizia durante il periodo di degenza, i protagonisti decidono di organizzare un viaggio insieme. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: "Che comico": i Ditelo Voi inaugurano la nuova sezione con "Dirotta sul nulla"
Ospedale Sant’Agata, Parisi (Lega): “Sul Sant’Alfonso nessun passo avanti”Il 2026 si è aperto in piena continuità con il 2025, senza alcun segnale concreto di cambiamento sulla situazione del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.