Che comico | i Ditelo Voi inaugurano la nuova sezione con Dirotta sul nulla

A Salerno appuntamento con lo spettacolo “Dirotta sul nulla”. La rappresentazione, in programma sabato 21 febbraio, vede protagonisti I Ditelo Voi e inaugura ufficialmente “Versus”, la nuova sezione della stagione teatrale "Che Comico" prodotta dalla GV Eventi. Il progetto "Versus" è stato ideato per mettere a confronto due linguaggi scenici differenti, spaziando dalla comicità popolare alla ricerca teatrale, all'interno di un cartellone che coinvolge il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti. In questo contesto, il trio composto da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante porta in scena un lavoro scritto e diretto insieme a Francesco Prisco.🔗 Leggi su Salernotoday.it

I Ditelo Voi al Bracco con “Se Potrei” e la grammatica sovversivaAl Teatro Bracco di via Tarsia, I Ditelo Voi presentano “Se Potrei” e la grammatica sovversiva, un evento che mette in discussione le norme linguistiche e le convenzioni sociali.

I Ditelo Voi a Cultura CITTADINA(POLI ) a Massa di Somma 2025A Cultura CITTADINA (POLI) a Massa di Somma nel 2025, si terrà la rappresentazione di “Se potrei” con gli I Ditelo Voi al Teatro Comunale C.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.