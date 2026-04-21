I compiti dei volontari e dei dipendenti in Croce Rossa | convocato un incontro dopo il caso dei morti in ambulanza
Un incontro è stato convocato dal Comitato di Forlì della Croce Rossa in seguito alle accuse rivolte a un operatore di 27 anni, arrestato con l'accusa di omicidio pluriaggravato in relazione a un caso di morti in ambulanza. L'obiettivo è analizzare i ruoli e le responsabilità di volontari e dipendenti all’interno dell’associazione, al fine di garantire trasparenza e rispetto delle norme etiche. La riunione si svolgerà nei prossimi giorni per affrontare la situazione.
Riflettori accesi sulla trasparenza e l’etica professionale in casa Croce Rossa. Dopo il caso relativo alle "morti in ambulanza", con l'arresto dell'operatore 27enne Luca Spada con l'accusa di omicidio pluriaggravato, il Comitato di Forlì ha deciso di fare chiarezza con un momento di confronto.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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