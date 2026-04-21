I compiti dei volontari e dei dipendenti in Croce Rossa | convocato un incontro dopo il caso dei morti in ambulanza

Un incontro è stato convocato dal Comitato di Forlì della Croce Rossa in seguito alle accuse rivolte a un operatore di 27 anni, arrestato con l'accusa di omicidio pluriaggravato in relazione a un caso di morti in ambulanza. L'obiettivo è analizzare i ruoli e le responsabilità di volontari e dipendenti all’interno dell’associazione, al fine di garantire trasparenza e rispetto delle norme etiche. La riunione si svolgerà nei prossimi giorni per affrontare la situazione.