I Circoli di Scandiano sul grande schermo

Nel comune di Scandiano, i Circoli hanno preso vita sul grande schermo attraverso un film realizzato dai giovani del progetto Made. La produzione cinematografica, che vede coinvolti i ragazzi locali, ha portato alla creazione di un'opera che sarà presentata pubblicamente. La realizzazione rappresenta un momento significativo per la comunità e per i partecipanti, che hanno contribuito alla ripresa e alla produzione del film.

I Circoli sul grande schermo grazie al film girato dai ragazzi del Made. È questo il filo conduttore di questa sera, dalle 21, al Boiardo di Scandiano, con la proiezione del film "Il futuro nei cortili del passato", realizzato dal regista Alessandro Scillitani insieme a un gruppo di giovani del Polo Made. I Circoli presenti sul territorio di Scandiano rappresentano da decenni una risorsa sociale fondamentale per la città. Luoghi di incontro e socialità, sono animati ogni giorno dal lavoro volontario di decine di cittadini che organizzano eventi, promuovono attività e si prendono cura di spazi ricreativi e sportivi che appartengono al patrimonio comunale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I Circoli di Scandiano sul grande schermo Notizie correlate Sul grande schermo arriva “Le buone stelle-Broker” del grande autore giapponese Hirokazu KoreedaPer la rassegna di incontri e film "Chi sono io senza di te? L'altro: risorsa o nemico?", mercoledì 25 febbraio il Cinema Teatro Moderno di Savignano... Serate di cinema muto, sul grande schermo "La madre"Prosegue a Cinemazero il ciclo Serate di Cinema muto, lo storico appuntamento dedicato ai capolavori centenari della settima arte, realizzato in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I Circoli di Scandiano sul grande schermo; I Circoli di Scandiano sul grande schermo grazie al film girato dai ragazzi del Made; Scandiano, la Comunità Energetica Rinnovabile La Dragontina premiata da AESS per l’impatto sociale del progetto; Camionisti si accoltellano dopo una lite stradale: denunciato un 27enne. I Circoli di Scandiano sul grande schermoI Circoli sul grande schermo grazie al film girato dai ragazzi del Made. È questo il filo conduttore di questa sera, dalle 21, al Boiardo di Scandiano, con la proiezione del film Il futuro nei ... ilrestodelcarlino.it Torna Scandiano Cammina: al via la decima edizione del progetto dedicato al benessere e alla socialitàRiparte giovedì 9 aprile Scandiano Cammina, il progetto promosso dal Comune di Scandiano in collaborazione con il CAI Scandiano, che nel 2026 raggiunge la sua decima edizione. Un traguardo significa ... sassuolo2000.it martedì 21 aprile al Cinema Boiardo di Scandiano #centrisociali #circoli #giovani #scandiano - facebook.com facebook