Sul grande schermo arriva Le buone stelle-Broker del grande autore giapponese Hirokazu Koreeda

Hirokazu Koreeda porta il suo film “Le buone stelle-Broker” sul grande schermo, innescando discussioni sulla presenza di temi sociali e familiari. La proiezione si inserisce nella rassegna “Chi sono io senza di te? L’altro: risorsa o nemico?”, che si tiene mercoledì 25 febbraio al Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone. Il cineforum, condotto da don Filippo Cappelli, offre un’occasione per approfondire le sfumature della pellicola.

Per la rassegna di incontri e film "Chi sono io senza di te? L'altro: risorsa o nemico?", mercoledì 25 febbraio il Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ospiterà un nuovo appuntamento del cineforum condotto da don Filippo Cappelli. Il titolo in proiezione è “Le buone stelle-Broker”, pellicola di Hirokazu Koreeda (Corea 2022), un viaggio avventuroso tra madri disperate, bambini adottati e poliziotti sospettosi. Al termine della proiezione don Filippo Cappelli, esperto cinefilo, proporrà un commento sul film. L’iniziativa è organizzata dall'Unità Pastorale Savignano sul Rubicone in collaborazione con il Centro culturale Il Tralcio, Focolari Romagna, Var-Associazione Ragazzi, Asilo infantile Vittorio Emanuele II di Savignano sul Rubicone, Istituto di istruzione superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone, Istituti comprensivi di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Il cinema d'autore giapponese torna sul grande schermo con la rassegna "AnimeCore"

Leggi anche: Stranger Things, il finale di serie arriva sul grande schermo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: JUVENTUS. PRIMO AMORE: il documentario di Angelo Bozzolini arriva sul grande schermo; Sanremo 2026: la Finale sul grande schermo al Centro Pecci; Come in cielo, così sullo schermo; Varese e provincia celebrano la Juventus con Primo Amore sul grande schermo.

Arriva sul grande schermo il documentario dedicato a Italo Calvino, girato a MondovìGiovedì 19 febbraio il Cinema Bertola ospita la proiezione della pellicola che include anche alcune scene filmate in piazza San Pietro e nell’ex Teatro Sociale ... cuneodice.it

Italia protagonista sul grande schermo: il lavoro delle Film Commission e il media tourismIl panel La potenza del cinema nella narrazione dei territori ha celebrato il potere delle immagini che rendono l’Italia protagonista sullo ... travelquotidiano.com

Il cineforum gratuito organizzato dal Comune di Mulazzo torna giovedì 19 febbraio alle 21:00 nel palazzo comunale ad Arpiola con il film di Kore'eda Hirokazu “L’innocenza”. - facebook.com facebook