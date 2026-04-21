Siamo, però, tutti d'accordo che la visione di una serie come I Cesaroni in tempo reale sia tutta un'altra cosa, soprattutto tenendo conto che, quando la serie ha iniziato a spopolare quindici anni fa e Twitter e il suo attuale surrogato ancora non c'erano, era molto comune che si formassero dei veri e propri gruppi d'ascolto nei ristoranti e nelle pizzerie per seguire tutti insieme gli sviluppi della storia e le novità dei personaggi, gli intrallazzi amorosi tra Marco ed Eva meglio delle nozze rosse di Game of Thrones. Alla luce di tutto, però, è chiara un'altra cosa: che, al netto delle new entry e dei nuovi innesti, la trama più giovane, quella che un tempo era occupata appunto dai Marco e dalle Eva di turno insieme ai Rudi e alle Alice, a questo giro non è poi così forte.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I Cesaroni - Il ritorno: alla seconda gli ascolti scendono e l'inglese di Marta diventa (giustamente) un meme

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