La fiction trasmessa su Canale 5 ha subito una drastica diminuzione di ascolti nella serata del 20 aprile 2026, passando da oltre tre milioni di spettatori a circa 1,8 milioni. La variazione in termini assoluti si attesta a circa 1,2 milioni di telespettatori in meno rispetto alla settimana precedente. La diminuzione si è verificata in una sola sera, senza ulteriori dettagli sui motivi.

La fiction di Canale 5 I Cesaroni – Il Ritorno ha registrato una flessione drastica di spettatori nella serata del 20 aprile 2026, passando da oltre tre milioni di telespettatori della settimana precedente ai soli 2.301.000 dell’ultima messa in onda. Il calo, che segna una perdita di quasi 1,2 milioni di utenti e un decremento dello share di circa 6 punti percentuali, solleva interrogativi sulla tenuta del ritorno di un classico televisivo dopo dodici anni di assenza. Un crollo numerico che divide il pubblico tra diretta e streaming. I dati relativi alla settima stagione mostrano un distacco netto tra l’esordio e la seconda puntata. Se il 13 aprile i primi due episodi avevano riscosso un successo significativo con 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I Cesaroni, crollo improvviso: -1,2 milioni di spettatori in una sera

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