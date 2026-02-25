Sanremo 2026 | crollo storico -3 milioni di spettatori
Sanremo 2026 segna un passo indietro significativo per la kermesse più amata dagli italiani. La prima serata ha raccolto 13 milioni 158mila telespettatori con uno share del 57,7%, in calo rispetto ai 16 milioni 200mila e al 63,7% del 2025. Un dato che preoccupa, soprattutto se confrontato con il picco di 12 milioni 600mila spettatori e il 65,3% di share raggiunto lo scorso anno. La flessione è ancora più marcata nella seconda parte della serata, scesa da 8 milioni 300mila telespettatori del 2025 ai 6 milioni 45mila di quest’anno. Il calo di audience solleva interrogativi sulla capacità del festival di mantenere il suo appeal nel lungo periodo. In un panorama televisivo sempre più frammentato e competitivo, la sfida per gli organizzatori è capire se si tratta di un segnale di stanchezza del pubblico verso il format o di un caso isolato legato a scelte editoriali specifiche. La risposta potrebbe determinare il futuro di un evento che da decenni rappresenta un appuntamento fisso per milioni di italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Sanremo, crollo dello share: –7,3% e 3 milioni di spettatori in meno rispetto allo scorso anno
Sanremo 2026 è un disastro: crollano gli ascolti. Carlo Conti nei guai!
Temi più discussi: Sanremo 2026: cinque in fuga, le pagelle; Gaffe Rai a Sanremo 2026 mentre parla Gianna Pratesi, errore con Repupplica diventa virale; RaiPlay travolta da Sanremo 2026: la piattaforma Rai impazzisce dopo la prima serata con Conti e Pausini; Ciclopedonale sull'Adda, nuovo cedimento: le immagini dal drone.
Sanremo 2026, Carlo Conti perde subito il confronto Auditel. Il rischio crollo è dietro l'angoloGli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2026: numeri Auditel, confronti con le edizioni passate e analisi del calo di pubblico rispetto agli anni record. movieplayer.it
Sanremo 2026 prima serata: ascolti, cali rispetto al 2026 e reazioni di Carlo ContiPanoramica sugli ascolti della prima serata di Sanremo 2026, confronto con le precedenti edizioni dal 2000 e il commento di Carlo Conti sul calo degli ascolti ... notizie.it
Ascolti Sanremo in picchiata, le ragioni del crollo dello share e il confronto con le edizioni precedenti - facebook.com facebook
CROLLO CHOC SANREMO: La prima di #Sanremo2026 è stata vista da 9.600.000 spettatori e il 58% di share. La 1a di Sanremo 2025: 12.218.000 e il 65% #AscoltiTv x.com