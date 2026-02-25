Sanremo crollo dello share | –7,3% e 3 milioni di spettatori in meno rispetto allo scorso anno

Gli ascolti della prima puntata del Festival di Sanremo segnano una flessione rispetto allo scorso anno. A sostenerlo è il Codacons, secondo cui lo share sarebbe sceso di 7,3 punti con un calo di oltre tre milioni di telespettatori rispetto all’edizione precedente. Nel mirino le scelte artistiche L’associazione punta il dito contro le decisioni operate dal direttore artistico Carlo Conti, ritenendo che non abbiano prodotto i risultati sperati in termini di audience. Secondo il Codacons, l’inserimento nel cast di artisti meno noti al grande pubblico e l’attenzione crescente verso il mondo dei social e dello streaming si sarebbero rivelati controproducenti. Una linea, sostiene l’associazione, già seguita nelle precedenti edizioni guidate da Amadeus, ma che ora avrebbe perso efficacia sul fronte degli ascolti. La selezione dei brani, si legge nella nota, sembrerebbe sempre meno legata alla qualità delle canzoni e sempre più orientata alla capacità degli artisti di generare interazioni online. 🔗 Leggi su Feedpress.me

