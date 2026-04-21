Ascolti tv | tonfo per I Cesaroni che crollano pareggia La Buona stella

Nella serata del 20 aprile, i dati sugli ascolti televisivi evidenziano un calo significativo per la serie I Cesaroni, che ha registrato una diminuzione degli spettatori rispetto alle precedenti puntate. Contestualmente, il programma La Buona Stella ha ottenuto risultati paritari, raggiungendo un pareggio con i concorrenti. Questi numeri mostrano un cambiamento rispetto alle performance passate di entrambe le produzioni, con I Cesaroni che ha subito un calo evidente.

I dati degli ascolti tv mostrano il pareggio tra i competitor ma soprattutto il crollo de I Cesaroni: ecco i dati del 20 aprile, top e flop Gliascolti tvdel 20 aprile assegnano la vittoria aLa Buona stellache rimane nella media, mentre la vera sorpresa è data dal crollo deI Cesaroniche, in una sola settimana, perdono più di un milione di telespettatori. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv: tonfo per I Cesaroni che crollano, pareggia La Buona stella Notizie correlate Ascolti TV | Lunedì 20 Aprile 2026. I Cesaroni crollano al 16.9% (2.301), vince La Buona Stella (16.9% – 2.741)Nella serata di ieri, lunedì 20 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2. Ascolti tv lunedì 13 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv lunedì 13 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì...