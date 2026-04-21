Il lunedì 20 aprile ha visto il ritorno de I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5 e la messa in onda di La Buona Stella su Rai 1. Su Rai 1, inoltre, debutta la nuova conduzione di una giornalista famosa. La serata televisiva ha visto anche altri programmi, con Rai 1 che registra una diminuzione di ascolti rispetto alla settimana precedente. Rai 2 ha invece iniziato a trasmettere una nuova serie, con una conduttrice al debutto.

La settimana televisiva si è aperta lunedì 20 aprile con la seconda puntata de I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5 e de La Buona Stella su Rai 1. Una sfida che aveva visto al debutto la vittoria schiacciante della serie di e con Claudio Amendola. La Rai quindi trema: teme il secondo flop. Anche perché accade di tutto ne I Cesaroni: tra tensioni e malintesi, Giulio (Claudio Amendola) e Livia (Lucia Ocone) iniziano a sospettare di Carlo (Ricky Memphis), dando il via a una serie di eventi che avranno conseguenze inaspettate. Intanto, le dinamiche familiari si fanno sempre più complesse, tra contrasti generazionali e rapporti messi alla prova, mentre in bottiglieria emergono difficoltà economiche e situazioni impreviste legate al passato.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 20 aprile, tornano I Cesaroni e Rai 1 trema. E su Rai 2 debutta la Maggioni

Notizie correlate

Ascolti tv, 3 aprile: Rito della via Crucis su Rai 1 vince prime time con 20,6% di share(Adnkronos) – E' Rai 1 con il Rito della Via Crucis a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, venerdi 3 aprile, con 3.

Ascolti tv lunedì 20 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv lunedì 20 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ascolti tv ieri 19 aprile, chi ha vinto tra 'Roberta Valente' e 'Racconto di una Notte'; Ascolti tv, Affari Tuoi mette il turbo e La Ruota della Fortuna è costretta a rincorrere: i dati Auditel dell'access prime time; Ascolti Tv ieri 19 aprile: Roberta Valente si conferma, De Martino da urlo (e Gerry Scotti è più lontano); Ascolti tv ieri domenica 19 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio.

Ascolti tv 20 aprile 2026: La buona stella, I Cesaroni 7, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 20 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. La buona stella contro il I Cesaroni. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 20 aprile 2026? Ecco per voi ... superguidatv.it

Ascolti tv lunedì 20 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv 20 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ottimi ascolti per “CHE TEMPO CHE FA”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio su NOVE, con 1.500.000 spettatori (1.499.635) pari all’8,5% di share (8,4%), con un picco d’ascolto di oltre 1.600.000 spettatori (1.640.000) e un picco di share che sfiora il - facebook.com facebook

‘MA IO SONO FUOCO’ ha ottenuto 273.799 ascolti nella giornata di ieri su #Spotify, con un aumento del 5.47% #Maschio ha ottenuto il miglior incremento, con +40.119 ascolti (+14.06%) #Annalisa #MaIoSonoFuoco x.com