Dal 25 al 29 maggio, i camionisti interromperanno i viaggi, lasciando i mezzi nelle autorimesse, per manifestare. La protesta riguarda la richiesta immediata di ristori, che secondo i rappresentanti del settore devono essere riconosciuti senza ritardi. La decisione di fermarsi è stata comunicata come una risposta alle difficoltà economiche e alle mancate misure di sostegno. La protesta coinvolge il settore dei trasporti su strada in diverse regioni.

La data è fissata in rosso sul calendario: dal 25 al 29 maggio il popolo dei Tir lascerà i mezzi nelle autorimesse e incrocerà le braccia per protestare contro il caro gasolio che sta travolgendo la categoria. Unatras che raccoglie 10 sigle della categoria, da Confartigianato a Legacoop, ha comunicato ieri le date al Garante per gli scioperi. Ma nel comunicato che l'associazione ha fatto circolare ieri mattina emerge anche la dura condanna nei confronti della sigla Trasporto Unito, che proclamando il fermo dei servizi a partire da domenica scorsa «ha agito in modo unilaterale ignorando l'invito formale della Commissione di Garanzia sugli scioperi a revocare la propria iniziativa».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - I camion si fermano dal 25 al 29 maggio: «Dateci subito i ristori»

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