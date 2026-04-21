A Concorezzo sono stati presentati i nuovi biscotti chiamati ’Polentoni’, che mettono in risalto la tradizione locale e la produzione artigianale. Questi dolci rappresentano un prodotto che valorizza l’identità del territorio, sfatando i pregiudizi legati al termine ’Polentone’. La loro nascita segna un passo nella promozione delle specialità locali, con un occhio di riguardo alla qualità e alla storia della zona.

Addio a vecchie etichette e pregiudizi: a Concorezzo essere un “Polentone” è diventato ufficialmente un vanto, oltre a una tentazione irresistibile per il palato. Il panorama gastronomico brianzolo si arricchisce infatti dei nuovi biscotti artigianali alla farina di mais nati per trasformare l’ingrediente povero della tradizione lombarda in un vessillo di marketing territoriale d’eccellenza. Non si tratta di una semplice novità da scaffale, ma di una vera e propria operazione di identità collettiva che unisce qualità artigianale e valorizzazione della filiera corta. Il cuore del progetto sta in un gesto di rara generosità artigiana: Paolo Fumagalli, il “papà” della ricetta, ha deciso di donare la sua creazione alla comunità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I biscotti che celebrano il territorio. Qualità artigianale e identità locale. Nascono i ’Polentoni’ di Concorezzo

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