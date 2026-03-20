Biscotti Deco eccellenza locale | Sessanta dipendenti tanti giovani

Nel 2012, l’azienda Biscotti Deco ha acquisito uno stabilimento locale con circa sessanta dipendenti, molti dei quali giovani. Dopo aver avviato la produzione, un terremoto ha colpito l’area, mettendo a rischio l’attività e i posti di lavoro. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze dirette del sisma sulla produzione o sull’occupazione.

Avevano rilevato lo stabilimento all’inizio del 2012. Poi venne il sisma, che avrebbe potuto metterli in ginocchio. Invece non si sono fermati, e oggi fatturano 25 milioni di euro l’anno e danno lavoro a circa 60 persone, in aumento rispetto agli scorsi anni. Si tratta di Deco Industrie, il biscottificio della zona industriale di Ponti Spagna: il sindaco Simone Saletti si è recato in visita allo stabilimento produttivo, incontrando il direttore Alberto Ricci. "Una realtà con due linee produttive che realizza i biscotti che ogni giorno troviamo sugli scaffali di qualsiasi supermercato – è il commento del sindaco, Simone Saletti –. Ringrazio l’azienda per avermi aperto le porte di una realtà che cresce, investe, produce e dà lavoro a decine di persone del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biscotti Deco, eccellenza locale: "Sessanta dipendenti, tanti giovani" Articoli correlati Grecia, incendio in una fabbrica di biscotti: morti quattro dipendentiEsplosione nella notte nella cittadina greca di Trikala, a circa 320 chilometri da Atene, in Grecia.