half marathon 2026 top runner e info tecniche

La Half Marathon Firenze 2026 si svolgerà domenica 29 marzo, organizzata da UISP Firenze. Sono circa 6.011 gli atleti iscritti, che rappresentano 82 paesi diversi. La corsa prevede sia una prova competitiva che una non competitiva, con partecipanti di varia provenienza e livello. L'evento si svolgerà lungo un percorso urbano nel centro di Firenze.

Tutto pronto per la Half Marathon Firenze 2026 di domenica prossima 29 marzo, appuntamento podisticoorganizzato da UISP Firenze con 6011 atleti ed atlete al via tra competitiva e non competitiva, inrappresentanza di 82 nazioni. Si parte alle 9 da Lungarno della Zecca e si arriva in Piazza Santa Croce. Dopola presentazione ufficiale (vedi link in basso) ecco alcuni dei possibili favoriti della gara.UOMINITra gli uomini c’è Jacob Kipkorir Kosgei, keniano, 31 anni, tesserato per il G.S. Orecchiella Garfagnana,capace di correre in 1:02’28” (primato personale) lo scorso 19 ottobre a Cremona, ha vinto domenicascorsa, 22 marzo, la mezza maratona di Pistoia in 1h01'58”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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