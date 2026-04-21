Una inchiesta ha rivelato dettagli su un giro di escort legato a calciatori di due grandi squadre italiane. Secondo le testimonianze, anche durante il lockdown, si continuava a organizzare frequentemente incontri con escort, alcuni dei quali coinvolgevano pratiche come l’uso di gas esilarante. Spuntano i nomi di circa 70 giocatori, senza però essere confermati ufficialmente. La vicenda si concentra sull’attività di alcune escort e sulle presunte relazioni con atleti professionisti.

Agli eventi mondani con servizio di escort non si rinunciava mai. Anche «nel periodo del lockdown a causa del Covid venivano organizzati quasi tutti i giorni eventi di questo tipo e le ragazze avevano rapporti sessuali a pagamento con gli ospiti, selezionati soprattutto fra i calciatori professionisti». Sono passaggi del racconto di una delle giovani prostitute che, il 23 agosto 2024, ha deciso di denunciare Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, finiti ieri agli arresti domiciliari, anche per associazione a delinquere, assieme ad altre due persone. Avrebbero gestito, attraverso la Ma.De Milano, un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, con pacchetto «all inclusive» del dopopartita: serate in locali a cinque stelle della movida milanese, escort e a volte anche gas esilarante.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Escort per i calciatori, il racconti choc: «Anche durante il lockdown sesso e gas esilarante». Spuntano nomi di 70 giocatori di Inter e Milan

Escort per i calciatori, il racconti choc: «Anche durante il lockdown sesso e gas esilarante»

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