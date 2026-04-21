Cena di lusso e sesso in hotel con l' escort Le serate post partita dei calciatori di Serie A non indagati

Durante le serate post partita di alcuni calciatori di Serie A, sono state segnalate cene di lusso e incontri in hotel con escort. Secondo quanto riferito, queste serate includevano anche l'uso del gas esilarante, conosciuto come “droga della risata”, usato per alterare lo stato di coscienza senza rischiare controlli antidoping. I calciatori coinvolti non risultano indagati nelle verifiche in corso.

Cena e dopocena in locali e hotel di lusso, in compagnia di escort e con l'accompagnamento del gas esilarante, la cosiddetta “droga della risata”, per “sballarsi” senza incorrere nel controllo antidoping. I clienti erano sportivi (tra cui calciatori di Serie A in trasferta a Milano) e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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