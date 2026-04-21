Hyundai IONIQ 3 | il design Art of Steel sfida l’aerodinamica

Durante la Milano Design Week è stata presentata la nuova Hyundai IONIQ 3, una vettura compatta a propulsione elettrica. La vettura si distingue per il suo design chiamato “Art of Steel” e sfida le convenzioni dell’aerodinamica. La presentazione si è tenuta in un evento dedicato alla manifestazione, che ha visto la partecipazione di numerosi addetti ai lavori e appassionati.

Il palcoscenico della Milano Design Week ospita il debutto della nuova Hyundai IONIQ 3, una vettura compatta a propulsione elettrica che inaugura la filosofia stilistica denominata Art of Steel. Il modello rappresenta il primo passo di un piano strategico che vedrà il lancio di cinque diverse vetture nel continente europeo, puntando a consolidare la presenza del marchio nel segmento B attraverso una proposta tecnologica e funzionale pensata per le esigenze quotidiane degli utenti europei. Design e aerodinamica: l’estetica funzionale che sfida i flussi d’aria. La presentazione milanese non è stata solo un evento di stile, ma la spiegazione di una visione dove l’aspetto estetico si fonde con l’efficienza tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hyundai IONIQ 3: il design “Art of Steel” sfida l’aerodinamica Notizie correlate Hyundai IONIQ 3, a Milano debutta la compatta elettrica che inaugura l’era “Art of Steel”Hyundai sceglie il palcoscenico della Milano Design Week per svelare la nuova IONIQ 3, una compatta elettrica che segna un passaggio strategico per... Leggi anche: Hyundai IONIQ 6, l'aerodinamica di una berlina anticonformista Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hyundai IONIQ 3; Hyundai Ioniq 3: la nuova elettrica di segmento B da 490 km e prezzi sotto i 30.000 euro - VIDEO | Quattroruote.it; Hyundai Ioniq 3: l’elettrica che mancava; Design, tecnologia e autonomia: perché la nuova IONIQ 3 segna una svolta per Hyundai. Nuova Hyundai Ioniq 3, anche una segmento B può essere una 'grande elettrica'Più che giustificata la decisione di Hyundai che ha scelto il palcoscenico della Milano Design Week per il debutto mondiale della nuova Ioniq 3, la prima hatchback compatta (è una segmento B) della ga ... ansa.it Pixel, spoiler, no SUV: la Hyundai Ioniq 3 è la nuova elettrica a tutto design - VIDEOMolto curata nell’aerodinamica, questa compatta vanta un Cx di 0,26. Nella versione più sportiveggiante, griffata N-Line, l’auto adotta una mascherina più aggressiva verniciata in nero lucido, cerchi ... quattroruote.it Hyundai IONIQ 3, debutto alla Design Week della compatta EV ift.tt/vj4am97 x.com Hyundai Ioniq 3: l’elettrica che mancava Lunga poco più di quattro metri, la nuova compatta colma un vuoto nella gamma elettrica della casa coreana: con batterie fino a 61 kWh e quasi 500 km di autonomia sfida le protagoniste del segmento B. #hyundaiioniq facebook