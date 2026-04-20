Hyundai IONIQ 3 a Milano debutta la compatta elettrica che inaugura l’era Art of Steel

Durante la Milano Design Week, è stata presentata la Hyundai IONIQ 3, una vettura compatta alimentata elettricamente. La casa automobilistica ha scelto questo evento per mostrare il nuovo modello, che rappresenta un cambiamento importante per il marchio in Europa. La vettura si distingue per il suo design e per la propulsione elettrica, inserendosi nella linea “Art of Steel”.

Hyundai sceglie il palcoscenico della Milano Design Week per svelare la nuova IONIQ 3, una compatta elettrica che segna un passaggio strategico per il marchio in Europa. Non è solo un debutto di prodotto, ma l’inizio di una fase più ampia che punta a rafforzare la presenza nel segmento B con una proposta 100% elettrica pensata su misura per il pubblico europeo. Efficienza, spaziosità e tecnologia intuitiva diventano così i cardini di un modello che vuole rendere la mobilità elettrica sempre più concreta e integrata nella vita quotidiana. Il debutto a Milano e il ruolo chiave nel piano Hyundai. Sul palco milanese, il CEO europeo del brand, Xavier Martinet ha chiarito subito la portata del progetto: “È un prodotto molto importante per noi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hyundai IONIQ 3, a Milano debutta la compatta elettrica che inaugura l’era “Art of Steel” Notizie correlate Leggi anche: Hyundai: spunta un’elettrica estremamente compatta Leggi anche: Hyundai Ioniq 6 N, come va la coupé elettrica da 650 Cv: la prova in pista Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Hyundai lavora davvero all'auto elettrica economica (da 20.000 €); Hyundai IONIQ 3 debutta a Milano e rilancia la sfida elettrica; Hyundai alla Milano Design Week 2026 | Torneria Tortona, 21-26 Aprile; Hyundai Ioniq 3: le prime immagini verso il lancio ufficiale. Hyundai IONIQ 3 debutta e rilancia la sfida: fino a 496 km per conquistare i clienti europeiHyundai presenta la nuova IONIQ 3 alla Milano Design Week 2026. Compatta elettrica con autonomia fino a 496 km, tecnologia avanzata e prezzo sotto i 30 mila euro per il mercato europeo ... motorbox.com Pixel, spoiler, no SUV: la Hyundai Ioniq 3 è la nuova elettrica a tutto design - VIDEOMolto curata nell’aerodinamica, questa compatta vanta un Cx di 0,26. Nella versione più sportiveggiante, griffata N-Line, l’auto adotta una mascherina più aggressiva verniciata in nero lucido, cerchi ... quattroruote.it Hyundai IONIQ 3 debutta a Milano e rilancia la sfida elettrica ift.tt/Falhmwo x.com Quando ogni dettaglio si trasforma in emozione: è il rosso a dargli un nuovo significato. Hyundai IONIQ 3. World Premiere @ Milano Design Week Torneria Tortona, 20.04.2026 #MoreThanFreedom #IONIQ3 #Hyundai facebook