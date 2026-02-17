Hyundai | spunta un’elettrica estremamente compatta
Hyundai ha mostrato la sua nuova auto elettrica compatta, la IONIQ 1, durante i test in India. La casa automobilistica vuole offrire un modello elettrico a basso costo, con un prezzo che potrebbe restare sotto i 20.000 euro. La vettura si rivolge a chi cerca un’auto economica e pratica, perfetta anche per le città affollate. La presenza di questo modello in fase di prova fa pensare a una possibile uscita anche nel mercato europeo nei prossimi mesi.
Hyundai punta all’elettrico low-cost: la IONIQ 1 sotto i 20.000 euro sfida il mercato europeo. Hyundai potrebbe rivoluzionare il mercato delle auto elettriche con un nuovo modello compatto, la IONIQ 1, avvistata durante i test in India e potenzialmente destinata anche all’Europa. L’obiettivo è offrire un’alternativa accessibile, con un prezzo inferiore ai 20.000 euro, per competere nel segmento delle city car elettriche e intercettare una domanda crescente di mobilità sostenibile. La produzione potrebbe essere localizzata in India, ma non è escluso un approdo anche sul mercato europeo. Un prototipo avvistato in India: le prime indiscrezioni sul design.🔗 Leggi su Ameve.eu
